В Тегеране силовики разогнали протест у Гранд-базара на фоне обвала риала
00:38
Генеральный прокурор Венесуэлы потребовал от США вернуть в страну президента Мадуро и его жену
00:43
Президент Эрдоган: Венесуэлу нельзя втягивать в нестабильность
01:07
Глава МИД Израиля: признание Сомалиленда – это «морально правильный поступок»
00:29
В Ярославле прохожие остановили 10-летнего школьника за рулем автомобиля
00:48
Очередная группа палестинцев освобождена из израильского заключения
00:37
ООН поставила под сомнение законность захвата Мадуро
00:50
Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани позвонил Трампу и осудил нападение на Венесуэлу
00:54
Венесуэльцы выстроились в очереди на заправках и аптеках после авиаударов США
00:31
В Чикаго протестуют против нападения на Венесуэлу
00:38
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Как Трамп забил последний гвоздь в крышку гроба международного порядка
Операция в Каракасе стала не торжеством справедливости, а манифестом новой эры — эры права сильного
Владимир Жириновский предсказал «вторжение» Трампа в Венесуэлу
00:54
Дональд Трамп обвинил президента Колумбии в наркотрафике
00:51
Временный президент Венесуэлы Родригес: мы никогда больше не будем колонией
00:49
Белый дом поделился видео с Мадуро в здании Управления по борьбе с наркотиками в Нью-Йорке
00:15
Трамп: США будут управлять Венесуэлой, пока не будет обеспечен безопасный переходный период
01:23
