Протестующие в Иране захватили первый город
В Тегеране силовики разогнали протест у Гранд-базара на фоне обвала риала
Генеральный прокурор Венесуэлы потребовал от США вернуть в страну президента Мадуро и его жену
Президент Эрдоган: Венесуэлу нельзя втягивать в нестабильность
Глава МИД Израиля: признание Сомалиленда – это «морально правильный поступок»
В Ярославле прохожие остановили 10-летнего школьника за рулем автомобиля
Очередная группа палестинцев освобождена из израильского заключения
ООН поставила под сомнение законность захвата Мадуро
Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани позвонил Трампу и осудил нападение на Венесуэлу
Венесуэльцы выстроились в очереди на заправках и аптеках после авиаударов США
В Чикаго протестуют против нападения на Венесуэлу
Атака дронов на РФ: поражены заводы, есть погибшие
Венесуэла лишь цветочки: США демонтируют мировой порядок
На максимальных значениях. Будут ли в 2026 году дорожать золото и серебро?
Геноцид в тиши «перемирия»
Иран обещает жесткий ответ
В КСИР заявили, что армия страны готова «решительно ответить на любую агрессию»
Ильгар Исмаиллы
Джейхун Аширов
Магомед Туати
Автор Салман Ниязи
Автор Магомед Туати
Облигации Telegram на полмиллиарда долларов заблокированы из-за санкций?
Об этом сообщают источники СМИ
Какое сообщение Нетаньяху просил Путина передать Ирану?
Израильские власти опасаются, что неверная оценка ситуации в Тегеране может спровоцировать удар по стране
Мачадо обещает вернуться в Венесуэлу
Политик заявила, что ее движение способно с перевесом победить на свободных выборах
Алиев упрекнул Палестину
Ильхам Алиев заявил, что страна не будет участвовать в операциях в секторе Газа, напомнив, что в годы войн Азербайджан не получал поддержки, в том числе со стороны Палестины
Путин велел экономике расти
Мачадо готова отдать «Нобелевку» Трампу
В Париже согласовывают военные гарантии для Украины
Дания может потерять права на Гренландию?
Мадуро не признает себя виновным
Владимир Жириновский предсказал «вторжение» Трампа в Венесуэлу
Дональд Трамп обвинил президента Колумбии в наркотрафике
Временный президент Венесуэлы Родригес: мы никогда больше не будем колонией
Белый дом поделился видео с Мадуро в здании Управления по борьбе с наркотиками в Нью-Йорке
Трамп: США будут управлять Венесуэлой, пока не будет обеспечен безопасный переходный период
01:23
Протесты в Иране не о политике, а об экономике, переставшей работать
В США накажут сенатора за критику действий Трампа
Тайвань, Сингапур и Индонезия бьют рекорды
Премьер Дании предупредила о крахе НАТО из-за США
Трамп обиделся на оппозицию Венесуэлы из-за Нобеля?
Переговоры по Украине: прогресс есть, прорыва нет. Иран пригрозил Израилю ударом
05:59
Как индийские мошенники параллельную экономику на миллиарды долларов построили
08:25
Нетаньяху ждал другого Трампа
07:04
Ресурсная сделка для Украины: флеш рояль или шаг в бездну?
08:00
Чей будет Крым?
07:17
Почему война в Украине не заканчивается?
06:50
Проиграл выборы, собрал секту конца света
04:02
Скандальный сигнал администрации Трампа
04:53
Рак можно будет увидеть загодя
04:12
Грозит ли нам пандемия птичьего гриппа?
05:41
Трамп оставит сторонников Мадуро у власти?
Узбекистан готовит специалистов по ИИ
США захватят Гренландию к 4 июля?
Сирия ответила на удары террористов PKK
В Иране растет число погибших и задержанных
Сын Кадырова стал вице-премьером Чечни
Нефтяные гиганты США не спешат в Венесуэлу
Пентагон обсмеял российские ПВО
В Лондоне открыли посольство Палестины
Стармер: будущее Гренландии не должно решаться извне
Турция призвала США не втягивать Венесуэлу в нестабильность
Нетаньяху санкционировал иудейские молитвы в Аль-Аксе
Сирия требует деоккупации территорий
Россия призвала освободить Мадуро
Куба призвала к защите Латинской Америки от США