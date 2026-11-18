Украина, Иран и «новая Ялта»: чего ждать от встречи Путина, Си и Трампа

Си Цзиньпин, Владимир Путин и Дональд Трамп впервые встретились втроем в Шэньчжэне. Тем для разговора накопилось немало — от Украины до Ирана. Чего ждать от переговоров и почему их уже сравнивают с Ялтинской конференцией 1945 года?