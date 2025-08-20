ПОЛИТИКАТУРЦИЯВОЙНА В УКРАИНЕВОЙНА В ГАЗЕОБ ЭТОМ ГОВОРЯТТОЧКА ЗРЕНИЯ
В США конная полиция атаковала пропалестинских активистов
20 августа 2025 г.

Жесткие столкновения в Хьюстоне. У здания израильского консульства полиция на лошадях разогнала участников пропалестинской акции.

Активисты разбили там палаточный лагерь«Энес аш-Шариф», названный в честь журналиста телеканала Al Jazeera, который погиб при израильском авиаударе по Газе 10 августа.

Протестующие требовали прекратить поддержку США войны Израиля против Палестины. Пострадавшие участники акции обвинили полицию в применении чрезмерной силы и призвали к акциям солидарности по всей стране.

