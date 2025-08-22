В Израиле требуют отставки Нетаньяху

Нетаньяху должен уйти. С такими призывами сотни израильтян вышли к зданию министерства обороны в Тель-Авиве. Протестующие требовали предпринять срочные действия для освобождения заложников в Секторе Газа.
22 августа 2025 г.
Больше видео
