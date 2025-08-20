Французский стример умер в прямом эфире во время 10-дневного марафона на Kick

Шокирующая трагедия во Франции. 46-летний стример Рафаэль Гравен, известный под ником Жан Порманов, умер во сне прямо во время прямой трансляции на платформе Kick, где он участвовал в 10-дневном марафоне на выносливость.



Почти 300 часов зрители наблюдали, как мужчина подвергается унижениям, давлению и лишению сна. Последние минуты его жизни зрители увидели онлайн. Такой «челлендж» онлайн‑аудитория поощряла через донаты. Сейчас во Франции начали расследование обстоятельств трагедии.