Французский стример умер в прямом эфире во время 10-дневного марафона на Kick
20 августа 2025 г.

Шокирующая трагедия во Франции. 46-летний стример Рафаэль Гравен, известный под ником Жан Порманов, умер во сне прямо во время прямой трансляции на платформе Kick, где он участвовал в 10-дневном марафоне на выносливость.

Почти 300 часов зрители наблюдали, как мужчина подвергается унижениям, давлению и лишению сна. Последние минуты его жизни зрители увидели онлайн. Такой «челлендж» онлайн‑аудитория поощряла через донаты. Сейчас во Франции начали расследование обстоятельств трагедии.

