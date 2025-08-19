Территориальные изменения часто являются ключевым компонентом урегулирования конфликтов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью государственному телеканалу «Россия-1».



В настоящее время Россия оккупировала около 20% территории Украины.



Президент США Дональд Трамп, ведущий переговоры с лидерами России и Украины о прекращении войны, заявил, что «обмен территориями» и территориальные изменения станут ключевым элементом любого потенциального урегулирования.



Лавров также сказал, что территория Крыма и Донбасса не была целью России, эти территории Москва захватила «чтобы защитить русских людей».