Лавров: территориальные изменения часто играют решающую роль в урегулировании конфликтов
Лавров: территориальные изменения часто играют решающую роль в урегулировании конфликтов
19 августа 2025 г.

Территориальные изменения часто являются ключевым компонентом урегулирования конфликтов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью государственному телеканалу «Россия-1».

В настоящее время Россия оккупировала около 20% территории Украины.

Президент США Дональд Трамп, ведущий переговоры с лидерами России и Украины о прекращении войны, заявил, что «обмен территориями» и территориальные изменения станут ключевым элементом любого потенциального урегулирования.

Лавров также сказал, что территория Крыма и Донбасса не была целью России, эти территории Москва захватила «чтобы защитить русских людей».

