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Как встречали сборные Испании и Аргентины после финала ЧМ
Как встречали сборные Испании и Аргентины после финала ЧМ
Нью-Йорк празднует титул Испании на чемпионате мира
Нью-Йорк празднует титул Испании на чемпионате мира
Финал чемпионата мира завершился столкновениями в Буэнос-Айресе
Финал чемпионата мира завершился столкновениями в Буэнос-Айресе
Буэнос-Айрес празднует выход сборной в финал чемпионата мира
Буэнос-Айрес празднует выход сборной в финал чемпионата мира
Мбаппе выиграл вторую подряд «Золотую бутсу», Испания собрала главные награды ЧМ
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал первым футболистом в истории, которому удалось дважды подряд завоевать «Золотую бутсу» чемпионата мира. Остальные главные индивидуальные награды турнира достались игрокам победившей сборной Испании