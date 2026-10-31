Победа оппозиционного «‎Студенческого списка‎» на парламентских выборах 25 октября закончила 14-летнее правление президента Александра Вучича. Оппозиция получила около 53% голосов против 39% правящей коалиции Сербской прогрессивной партии.

Несмотря на потерю большинства, партия Вучича останется мощной силой в парламенте — она получает 103 места в Народной скупщине, в то время как «‎Студенческий список»‎ — 141 место.

Прошла неделя после голосования, однако оппозиция пока так и не раскрыла, какой будет ее политика по отношению к Евросоюзу, России и Китаю.

Кто будет руководить Сербией?

«‎Студенческий список»‎ пока так и не выдвинул кандидатов на пост премьера и президента. Номер один в списке — врач-кардиолог Илия Срданович. Именно он проводит переговоры с европейскими политиками и принимает поздравления.

Еще один из фаворитов на пост главы государства — профессор химии Белградского университета Радомир Саичич.

Во время кампании он превратился в одно из главных лиц «Студенческого списка». В частности, именно он объявил о победе партии в ночь с 25 на 26 октября из ее штаб-квартиры.

Пост премьер-министра может занять бывший глава Национального банка Деян Шошкич. Окончательного решения пока нет, однако он уже дал понять, что готов возглавить правительство.

По словам Шошкича, новый кабинет может стать «правительством экспертов»: часть министров пригласят со стороны, в том числе независимых специалистов.

Главной задачей правительства станет восстановление нормальной работы государственных институтов, свободы слова и борьба с коррупцией, отметил Илия Срданович.

«Студенческий список» оформился на фоне массовых протестов в ноябре 2024 года. Они возникли после обрушения навеса железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Тогда погибли 16 человек.

Изначальное требование протестующих — расследовать хищения при реконструкции здания. Однако позже к нему добавились политические условия — отменить уголовные дела против граждан, задержанных на прежних протестах после трагедии, а также привлечь к ответственности всех, кто нападал на студентов.

Ждать ли Москве санкций?

Сербия с 2022 года не присоединилась к санкциям против Москвы, несмотря на неоднократные призывы из Брюсселя.

Тогда, сразу после начала российско-украинской войны, Александр Вучич заявил , что Белград уважает территориальную целостность Украины и считает военные действия Москвы против нее «неправильными». Совет национальной безопасности Сербии заявил, что считает «грубым нарушением» посягательство на Украину.

Однако, подчеркнул тогда Вучич, его страна не станет вводить санкции против Москвы.

«Она [Россия] была единственной страной, которая не вводила против нас санкции в 1990-е годы. Они также поддерживали нашу территориальную целостность в ООН. Мы не должны этого забывать», — добавил Вучич, имея в виду принципиальную позицию Москвы по Косово.

Независимость Приштины признают 122 страны мира, однако для Белграда Косово остается автономной областью в составе Сербии.

Радомир Саичич 28 октября заявил , что будущее правительство намерено и дальше не присоединяться к антироссийским санкциям. Он отметил, что этот пункт был зафиксирован в их предвыборной программе.

Примечательно, что Илия Срданович при этом не исключил пересмотра отношений с Россией.

«Внешняя политика должна формироваться в соответствии с требованиями и волей большинства граждан, а не мнением одного человека», — заявил Срданович, добавив, что новая власть начнет общественный диалог по важнейшим вопросам международных отношений.

Старший эксперт Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Энгеллюше Морина считает, что пока рано судить о будущем внешнеполитическом курсе Белграда.

«Новое правительство, судя по всему, не спешит принимать решения по вопросам внешней политики. Сначала оно хочет, условно говоря, «‎‎навести порядок у себя дома‎»‎, а уже затем заняться другими проблемами», — заявила эксперт TRT на русском.

По ее словам, главным приоритетом новой власти станет восстановление демократических институтов — и уже это впоследствии может повлиять на отношения Сербии с Россией и ЕС.

Старший эксперт Совета по международному праву и безопасности (CILOS) Александр Яковлевич также не ожидает резкого изменения курса в отношении Москвы.

«Поскольку Студенческий список последовательно выступал против введения санкций в отношении России, введение виз для граждан РФ также, вероятно, не будет рассматриваться. Пока членство Сербии в ЕС не станет реально достижимой перспективой, изменения визового режима ожидать не стоит», — заявил эксперт TRT на русском.