Победа оппозиционного «Студенческого списка» на парламентских выборах 25 октября закончила 14-летнее правление президента Александра Вучича. Оппозиция получила около 53% голосов против 39% правящей коалиции Сербской прогрессивной партии.
Несмотря на потерю большинства, партия Вучича останется мощной силой в парламенте — она получает 103 места в Народной скупщине, в то время как «Студенческий список» — 141 место.
Прошла неделя после голосования, однако оппозиция пока так и не раскрыла, какой будет ее политика по отношению к Евросоюзу, России и Китаю.
Кто будет руководить Сербией?
«Студенческий список» пока так и не выдвинул кандидатов на пост премьера и президента. Номер один в списке — врач-кардиолог Илия Срданович. Именно он проводит переговоры с европейскими политиками и принимает поздравления.
Еще один из фаворитов на пост главы государства — профессор химии Белградского университета Радомир Саичич.
Во время кампании он превратился в одно из главных лиц «Студенческого списка». В частности, именно он объявил о победе партии в ночь с 25 на 26 октября из ее штаб-квартиры.
Пост премьер-министра может занять бывший глава Национального банка Деян Шошкич. Окончательного решения пока нет, однако он уже дал понять, что готов возглавить правительство.
По словам Шошкича, новый кабинет может стать «правительством экспертов»: часть министров пригласят со стороны, в том числе независимых специалистов.
Главной задачей правительства станет восстановление нормальной работы государственных институтов, свободы слова и борьба с коррупцией, отметил Илия Срданович.
«Студенческий список» оформился на фоне массовых протестов в ноябре 2024 года. Они возникли после обрушения навеса железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Тогда погибли 16 человек.
Изначальное требование протестующих — расследовать хищения при реконструкции здания. Однако позже к нему добавились политические условия — отменить уголовные дела против граждан, задержанных на прежних протестах после трагедии, а также привлечь к ответственности всех, кто нападал на студентов.
Ждать ли Москве санкций?
Сербия с 2022 года не присоединилась к санкциям против Москвы, несмотря на неоднократные призывы из Брюсселя.
Тогда, сразу после начала российско-украинской войны, Александр Вучич заявил, что Белград уважает территориальную целостность Украины и считает военные действия Москвы против нее «неправильными». Совет национальной безопасности Сербии заявил, что считает «грубым нарушением» посягательство на Украину.
Однако, подчеркнул тогда Вучич, его страна не станет вводить санкции против Москвы.
«Она [Россия] была единственной страной, которая не вводила против нас санкции в 1990-е годы. Они также поддерживали нашу территориальную целостность в ООН. Мы не должны этого забывать», — добавил Вучич, имея в виду принципиальную позицию Москвы по Косово.
Независимость Приштины признают 122 страны мира, однако для Белграда Косово остается автономной областью в составе Сербии.
Радомир Саичич 28 октября заявил, что будущее правительство намерено и дальше не присоединяться к антироссийским санкциям. Он отметил, что этот пункт был зафиксирован в их предвыборной программе.
Примечательно, что Илия Срданович при этом не исключил пересмотра отношений с Россией.
«Внешняя политика должна формироваться в соответствии с требованиями и волей большинства граждан, а не мнением одного человека», — заявил Срданович, добавив, что новая власть начнет общественный диалог по важнейшим вопросам международных отношений.
Старший эксперт Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Энгеллюше Морина считает, что пока рано судить о будущем внешнеполитическом курсе Белграда.
«Новое правительство, судя по всему, не спешит принимать решения по вопросам внешней политики. Сначала оно хочет, условно говоря, «навести порядок у себя дома», а уже затем заняться другими проблемами», — заявила эксперт TRT на русском.
По ее словам, главным приоритетом новой власти станет восстановление демократических институтов — и уже это впоследствии может повлиять на отношения Сербии с Россией и ЕС.
Старший эксперт Совета по международному праву и безопасности (CILOS) Александр Яковлевич также не ожидает резкого изменения курса в отношении Москвы.
«Поскольку Студенческий список последовательно выступал против введения санкций в отношении России, введение виз для граждан РФ также, вероятно, не будет рассматриваться. Пока членство Сербии в ЕС не станет реально достижимой перспективой, изменения визового режима ожидать не стоит», — заявил эксперт TRT на русском.
Уже уйдя в отставку, Вучич заявил, что новые власти присоединятся к европейским ограничениям уже весной 2027 года.
«К марту или апрелю будут введены санкции против РФ, они [оппозиция] сделают все, о чем не хотели говорить, все, о чем лгали, потому что, повторяю, они всего лишь исполнители», — подчеркнул экс-президент.
На чем основаны его утверждения, политик уточнять не стал.
Европа требует отвернуться от Кремля?
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос 28 октября заявила, что Сербии необходимо привести внешнюю политику в соответствие с курсом Евросоюза — то есть ввести санкции против РФ.
Кос подчеркнула: Белград не сможет добиться существенного прогресса на пути к членству в ЕС, если продолжит занимать ту же позицию по России.
«Вероятно, страна, которая не согласовывает с нами свои стратегические интересы — внешнюю политику и политику безопасности, в том числе совместное противодействие России, особенно в контексте российской войны в Украине, — не сможет продвигаться вперед. Это будет очень, очень трудно», — отметила Кос.
Лиза Хомел, старший эксперт Атлантического совета, также обращает внимание, что «Студенческий список» пока не сформулировал четкой стратегии вступления в ЕС.
«Сами по себе выборы не дают Сербии ускоренного пути в Евросоюз. Новому правительству предстоит выполнять требования ЕС по более тесному согласованию внешней политики, а также добиваться нормализации отношений с Косово», — пояснила эксперт TRT на русском.
При этом по ряду вопросов позиции «Студенческого списка» близки к позиции партии Вучича, отметила политолог. В частности, движение выступает против санкций в отношении России и в своем меморандуме вновь заявляет, что Косово является частью Сербии, а не независимым государством.
Что говорят в Кремле?
Россия на победу оппозиции отреагировала сдержанно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Москва «приняла к сведению» победу оппозиционного «Студенческого списка» на досрочных парламентских выборах.
«Мы хотим выразить надежду, что [...] новая политическая сила будет понимать, что сотрудничество с Россией в интересах Сербии, потому что это выгодно прежде всего Сербии», — подчеркнул спикер Кремля.
Он при этом добавил, что «танго танцуют вдвоем» — то есть Москва дала понять, что дальнейшее качество отношений напрямую зависит от действий нового сербского правительства.
Некоторе европейские столицы опасаются того, что Белград мог превратиться в плацдарм для российских шпионских сетей.
Так, в марте 2025 года мировые СМИ, включая Reuters, сообщили о том, что на антиправительственном митинге в Белграде против демонстрантов могли быть использованы акустические пушки.
Александр Вучич после этого сообщил, что Сербия попросила российскую ФСБ направить экспертов для расследования.
В марте того же года занимавший тогда пост вице-премьера и главы сербской разведки Александар Вулина заявил, что российские спецслужбы «помогают» Белграду бороться с «цветными революциями», в том числе через разведку.
«Я очень благодарен российским спецслужбам, которые всегда поддерживают нас в борьбе с цветными революциями, прежде всего предоставляя информацию. Они понимают, какая опасность нависла над Сербией», — заявил Вулин.
Reuters также сообщал, что экс-чиновник неоднократно встречался с директором ФСБ Александром Бортниковым и сохраняет тесные связи с российской разведкой.
С начала российско-украинской войны в феврале 2022 года Александр Вучич дважды встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Так, 9 мая 2025 года Вучич вместе с премьером Словакии Робертом Фицо посетил Парад Победы в Москве. Они были единственными европейскими лидерами на мероприятии.
При этом с президентом Украины Владимиром Зеленским Вучич за тот же период встретился пять раз — в том числе в августе 2026 года встречал украинского лидера в Белграде.
Крупнейшая нефтяная компания Сербии NIS тесно связана с «Газпромом» и «Газпром нефтью». В октябре прошлого года США ввели санкции против российских владельцев. Сербия столкнулась с вопросом, как сохранить работу единственного крупного НПЗ страны в Панчево.
Среди вариантов обсуждается продажа NIS венгерской MOL — 21 октября стороны заключили сделку, осталось дождаться ее одобрения регуляторами.
Морина считает, что именно судьба сербской NIS может стать одним из первых практических тестов для нового правительства.
«Думаю, новое правительство будет действовать осторожно и принимать решения, исходя из принципов верховенства права, борьбы с коррупцией и подотчетности», — заключила эксперт.
Кроме того, Сербия закупает российский газ по крайне выгодному контракту, который истекает 31 декабря. Условия нового соглашения покажут не только политику Белграда, но и отношение Москвы к новой сербской власти.